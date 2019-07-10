Глава МИД Словакии: республика придерживается принципа "одного Китая"

ПРАГА, 10 июля. /ТАСС/. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в ходе состоявшейся в среду встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, находящимся в республике с визитом, заявил, что Словакия, согласно политике ЕС, придерживается принципа "одного Китая".

"Китай является одним из ключевых действующих лиц на поле международной политики, - приводит слова Лайчака Словацкое радио. - Мы [Словакия] заинтересованы в диалоге с вами [КНР] в соответствии с политикой Евросоюза, которая исходит из принципа "одного Китая".

Лайчак выразил заинтересованность Словакии в расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с КНР. "Мы хотим иметь с Китаем дружеские отношения и вести диалог на высшем уровне, который основывается на взаимном уважении", - отметил руководитель словацкого МИД.

Ван И также встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которая ранее критиковала власти КНР за несоблюдение прав человека в этой стране.

"Я информировала министра иностранных дел, что защиту прав человека воспринимаю как обязательную составляющую свободы. Поэтому я выразила [ему] обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в области охраны прав человека в Китае, задержанием юристов и правозащитников, а также по поводу [дискриминационного] положения этнических и религиозных меньшинств [в КНР]", - заявила Чапутова.

Принцип "одного Китая" является краеугольным камнем политики правительства КНР в отношении тайваньского вопроса. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами.