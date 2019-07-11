Мадуро назначил главой Генерального штаба экс-командующего сухопутными войсками Венесуэлы

КАРАКАС, 11 июля. /ТАСС/. Генерал-майор Хесус Суарес Чоурио, которого 4 дня назад сместили с поста командующего сухопутными войсками Венесуэлы, назначен начальником Генерального штаба вооруженных сил. Об этом объявил в среду президент республики Николас Мадуро.

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"Я назначил генерал-майора Суареса Чоурио начальником Генерального штаба", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Periscope.

"В воскресенье я дал ему 72 часа, чтобы он отдохнул и подумал", - добавил Мадуро.

6 июля президент Венесуэлы произвел перестановки в руководстве вооруженных сил. Командующим сухопутными войсками вместо Чоурио был назначен генерал-майор Родригес Кабельо, командующим Национальной гвардии - Фабио Саварсе, командующим народным ополчением - Берналь Мартинес.

Перестановки в вооруженных силах Венесуэлы произошли после того, как власти республики сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.