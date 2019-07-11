WSJ: Трамп выдвинет на должность начштаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинет на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея после того, как вице-адмирал Уильям Морэн отказался занимать эту должность. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее данным, в среду Трамп провел в Белом доме встречу с Гилдеем и другими представителями командного состава ВМС и дал зеленый свет его назначению. Вице-адмирал ранее руководил киберкомандованием ВМС.

Ранее от назначения на пост начальника штаба ВМС США отказался вице-адмирал Уильям Морэн. Такое решение он принял из-за начавшегося в отношении него расследования, касающегося электронной переписки с отставным офицером ВМС Крисом Сервелло, ранее обвиненным в сексуальных домогательствах и получившим выговор за пьянство. Морэн, согласно данным источников телеканала NBC, общался с Сервелло во время расследования случая сексуальных домогательств и после его завершения, а также вел с ним переписку через личный почтовый ящик. О содержании этих бесед не сообщается, однако Морэн предпочел вместо выдвижения на новую должность выйти в отставку, не дожидаясь окончания проверки.