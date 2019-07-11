МИД Латвии: намерение России устроить салют в честь освобождения Риги неприемлемо

РИГА, 11 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Латвии считает недружественным шагом намерение российской стороны устроить салют в Москве 13 октября по случаю 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства республики.

Как сообщает МИД Латвии, в четверг в министерство был вызван советник-посланник посольства РФ в стране Вадим Васильев. "В разговоре с представителем российского посольства было указано, что запланированный в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков латвийская сторона считает неприемлемым и недружественным действием", - отмечает МИД.

Внешнеполитическое ведомство также подчеркивает, что "категорически осуждает царящие в последнее время в России попытки оправдать совершенные Сталиным и Гитлером совместные преступления, в том числе заключение пакта Молотова-Риббентропа". "Особенно цинично организовывать в Москве салют по случаю "освобождения" столиц стран Балтии в 80-ю годовщину заключения пакта", - указывает министерство.

"Приветствуя разгром нацизма, напоминаем миру, что восстановление свободы и независимости Латвии, Литвы и Эстонии произошло на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной армии означало восстановление советской оккупации", - отмечает МИД республики.