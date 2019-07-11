Помпео: США не допустят повторения трагедий, подобных расстрелам в Сребренице

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не допустят повторения трагедий, подобных массовым расстрелам боснийских мусульман в Сребренице во время Боснийской войны 24 года назад. Об этом говорится в опубликованном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Соединенные Штаты остаются надежным партнером народа Боснии и Герцеговины. Сегодня, когда мы скорбим о погибших, мы подтверждаем нашу приверженность делу установления мира и процветания во всем регионе и обеспечению того, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась", - сказал глава американской дипломатии.

"Эту болезненную главу в европейской истории нельзя ни отрицать, ни забывать", - говорится в документе. "Трагические события прошлого напоминают нам о необходимости действовать сообща ради лучшего будущего, стабильного, процветающего и объединяющего всех граждан Боснии и Герцеговины", - отметил руководитель Госдепартамента.

Трагедия в Сребренице

В 1992 году Сребреницу заняли боснийские мусульмане, которые, по некоторым данным, уничтожили здесь до 1995 года несколько тысяч сербов из числа мирного населения. В 1993 году по резолюции Совета Безопасности ООН город был объявлен демилитаризованной зоной, однако размещенный рядом с ним контингент миротворцев не выполнил задачу по разоружению бошняков.

В июле 1995 года в Сребреницу вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, организовавшего эвакуацию мусульман в город Тузла.

По данным западных СМИ, в ходе эвакуации начались массовые расстрелы бошняков, но официальных подтверждений данного факта нет. Утверждается, что были убиты от 500 до 8 тысяч человек, включая гражданских лиц и подростков. Однако есть предположения, что цифра в 8 тысяч завышена за счет обнаружения в захоронениях неопознанных останков, среди которых как мирные сербы, так и военные бошняки, погибшие в боях.

Ряд историков полагает, что растиражированная в СМИ фальсификация данных о геноциде бошняков-мусульман послужила предлогом для интервенции НАТО в Боснию в 1995 году.

Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к ним порядка 20 человек, главным образом сербов. Большинство из них было приговорено к длительным срокам заключения. В феврале 2007 года убийства в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ за политическую пристрастность, в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН, содержащую осуждение "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице".