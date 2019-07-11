Суд на Украине возбудил дело по иску Нацбанка о взыскании $190 млн с Коломойского

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил на 11 июля подготовительное заседание по иску Национального банка Украины (НБУ) о взыскании 4,86 млрд гривен (около $190 млн) с украинского бизнесмена и бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

Как уточнили в НБУ, речь идет о задолженности по договорам поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, которые Нацбанк предоставил Приватбанку до национализации. Таким образом, дело открыто по задолженности, сформировавшейся на конец 2015 года, в размере 4,86 млрд гривен.

В сообщении отмечается, что регулятор уже пытался взыскать эти деньги через Днепропетровский суд, но в открытии производства отказывали. В итоге Нацбанк в марте этого года добился в Верховном суде открытия дела и направления его в Хозяйственный суд.

Нацбанк также пытается взыскать с Коломойского задолженность по кредитам рефинансирования, которая сформировалась после 2016 года. "Национальный банк ожидает назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019 года и продолжит принимать меры, необходимые для взыскания задолженности по кредитам рефинансирования", - добавили в пресс-службе регулятора.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка.

Окружной административный суд Киева 18 апреля текущего года, рассмотрев иск Коломойского, признал национализацию незаконной. Бизнесмен уже заявил, что не намерен добиваться возвращения себе Приватбанка, но хочет вернуть капитал в $2 млрд.