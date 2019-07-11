Украину на встрече советников в нормандском формате будет представлять Пристайко

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко будет представлять Киев на встрече советников глав государств и правительств стран нормандского формата, которая запланирована 12 июля в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского изданию УНИАН.

"На этих переговорах Украину будет представлять заместитель руководителя офиса президента Вадим Пристайко", - сообщил собеседник.

Ранее в посольстве РФ во Франции ТАСС сообщили, что встреча советников лидеров стран нормандского формата организована Елисейским дворцом и состоится 12 июля в Париже. Российскую сторону, по информации посольства, будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.