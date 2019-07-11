МВД Грузии вызвало на опрос еще четырех оппозиционеров по делу о беспорядках в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии вызвали на опрос члена оппозиционной партии "Единое Национальное движение" Хатию Деканоидзе, лидера "Национал - демократической партии" Баучки Кардаву, члена движения "Победившая Грузия" Губаза Саникидзе и члена партии "Закон и справедливость" Ираклия Глонти по делу о беспорядках на митинге в грузинской столице 20 июня. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"В качестве свидетелей на опрос вызваны четыре человека: Хатия Деканоидзе, Бачуки Кардава, Губаз Саникидзе и Ираклий Глонти", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

На прошлой неделе уже дали показания в присутствии судьи-магистрата по этому же делу экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и бывший министр обороны, член "Нацдвижения" Георгий Барамидзе. На опрос вызван еще один бывший министр обороны, основатель движения "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили.

В конце июня Тбилисский городской суд избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения для еще одного фигуранта дела о беспорядках на митинге, депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. МВД расследует дело беспорядках на митинге по статье "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем", что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.