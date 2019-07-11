Суд признал незаконным решение ЦИК о снятии с выборов экс-заместителя генпрокурора Украины

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд признал незаконной отмену Центризбиркомом Украины регистрации бывшего первого заместителя генпрокурора Украины при президенте Викторе Януковиче Рената Кузьмина кандидатом в депутаты Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом сообщил в четверг адвокат Кузьмина Артем Захаров.

"Шестой апелляционный административный суд отменил откровенно незаконное постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины", - написал Захаров на своей странице в Facebook.

Постановления суда для ЦИК не носят обязательный характер, но учитываются при принятии решений. Кроме того, в четверг Центризбирком сообщил, что уже напечатано 53,5 млн избирательных бюллетеней, что составляет 84% от необходимого количества. В этой связи их повторная печать с внесением новых данных является маловероятной.

6 июля ЦИК отменил регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. Это решение было принято на основании данных Службы безопасности Украины о том, что Кузьмин с 2014 года не находился на территории страны. Избирательное законодательство Украины требует, чтобы кандидат в депутаты проживал в стране в течение последних пяти лет перед выборами.

Внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.