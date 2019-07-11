Власти Буркина-Фасо продлили режим ЧП для борьбы с террористами

ТАСС, 11 июля. Национальная ассамблея Буркина-Фасо единогласным решением продлила в четверг чрезвычайное положение в некоторых областях страны для противодействия группировкам террористов и экстремистов, сообщает портал Burkina24.

Режим ЧП будет действовать с 13 июля 2019 года по 12 января 2020 года в 14 провинциях семи регионов Буркина-Фасо, главным образом на севере и востоке страны.

Данная мера нацелена на "усиление борьбы с угрозами безопасности, чтобы дать возможность и средства Силам обороны и безопасности продолжать действия по стабилизации страны".

В соответствии с принятым решением, силовые структуры получают дополнительные полномочия, например, для проведения обысков в дневное и ночное время суток. Власти также имеют право, при необходимости, ввести ограничения на свободу перемещения и собрания граждан.

31 декабря 2018 года президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе ввел чрезвычайное положение в восточных и северных провинциях страны в связи с ростом террористической угрозы.

С 2015 года северные районы Буркина-Фасо часто подвергаются атакам джихадистов. Однако в последнее время вооруженные радикалы стали регулярно совершать атаки на западе и на востоке страны, в частности, в зонах близ границы с соседними Бенином и Того. В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит поисковые операции, в которых участвуют военно-воздушные силы, по выявлению и ликвидации баз террористов.