Власти и оппозиция Венесуэлы создали комиссию для обсуждения путей выхода из кризиса

ТАСС, 12 июля. Правительство Венесуэлы и оппозиция договорились создать комиссию для обсуждения путей выхода из политического кризиса, которая будет действовать на постоянной основе. Об этом в четверг сообщил МИД Норвегии, который выступает посредником в переговорном процессе.

"Сообщаем, что представители ведущих политических акторов Венесуэлы продолжают переговоры, начатые в Осло. В рамках этого процесса была создана комиссия, которая будет работать на постоянной и оперативной основе, в рамках возможностей, предоставляемых [венесуэльской] конституцией, в целях выработки согласованного решения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского МИД.

В документе подчеркивается, что участники переговоров должны проявлять "максимальную осторожность в своих замечаниях и заявлениях в отношении этого процесса".

Накануне министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес заявил, что процесс переговоров с венесуэльской оппозицией проходит успешно.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. В понедельник новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Николас Мадуро заявил, что встреча продолжалась пять часов, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.