Власти Венесуэлы выразили уверенность в возможности достичь соглашения с оппозицией

КАРАКАС, 12 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы считают возможным достичь соглашения с оппозицией для урегулирования ситуации в стране. Об этом заявил в четверг губернатор штата Миранда Эктор Родригес, участвовавший в переговорах с оппозицией на Барбадосе.

"Это будет непростой путь, который потребует больших усилий и терпения, - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Periscope. - Но я считаю, что мы можем заключить соглашение о мирном сосуществовании".

Президент Николас Мадуро отметил, что трехдневные переговоры с оппозицией получились очень насыщенными. "У нас есть соглашение с правительством Норвегии, мы не будем разглашать подробности. Я могу сказать, что у нас была повестка из шести пунктов", - добавил Мадуро.

Ранее МИД Норвегии, который выступает посредником в переговорном процессе между оппозицией и властями Венесуэлы, сообщил, что стороны договорились создать комиссию для обсуждения путей выхода из политического кризиса, которая будет действовать на постоянной основе.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. В понедельник новый этап диалога стартовал на Барбадосе.