В команде Зеленского надеются на возобновление переговоров в нормандском формате

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Состоявшийся в четверг первый телефонный разговор президентов Украины и России открывает возможность возобновления переговоров в нормандском формате. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Facebook команды Владимира Зеленского.

"Вчера Зеленский звонил президенту Российской Федерации. Это первый шаг к возобновлению переговоров в нормандской формате. Надеемся, что уже скоро освободят пленных военных моряков и других граждан Украины, содержащихся в РФ", - говорится в сообщении.

11 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. По его словам, "обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов". Также, сообщил Песков, "обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате".

Этот разговор стал первым контактом Путина и Зеленского после избрания нового президента Украины. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями.

Ранее в четверг глава российского государства заявил, что Москва готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство.