Антикоррупционное бюро Латвии предписало Нилу Ушакову известить о смене места жительства

РИГА, 12 июля. /ТАСС/. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии обязало бывшего мэра Риги Нила Ушакова, подозреваемого по делу о закупках муниципального транспортного предприятия Rigas satiksme, сообщить о смене своего места жительства. Это связано с тем, что политик был избран в Европарламент (ЕП) и сейчас работает в Брюсселе. Об этом в пятницу сообщает информагентство LETA со ссылкой на предписание ведомства.

"В уголовно-процессуальном законе говорится, что подозреваемый обязан в течение не более чем одного рабочего дня письменно уведомить следователя о смене места жительства с указанием нового адреса", - указывает агентство.

В БПБК агентству также подтвердили, что к Ушакову применен статус подозреваемого по статье о нарушении запрета на использование специальных устройств, предназначенных для того, чтобы чинить помехи оперативной работе. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительные работы, денежный штраф, лишение права на определенный род деятельности.

Борьба с Ушаковым

В официальном правительственном вестнике Latvijas Vestnesis 5 апреля было опубликовано распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с предприятием Rigas satiksme в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее.

Как отмечается в распоряжении, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Ушаков как мэр латвийской столицы и держатель долей капитала Rigas satiksme. Ушаков отверг все обвинения в свой адрес и обжаловал решение о своем отстранении в суде.

Сотрудники БПБК 30 января провели обыски в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с Rigas satiksme. Сам политик заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний.

БПБК 28 июня сообщило, что начало уголовный процесс с целью установить факты и обстоятельства возможных нарушений закона со стороны Ушакова, который 2 июля официально приступил к исполнению обязанностей депутата ЕП. Вместе с этим бюро известило, что политик официально признан подозреваемым в уголовном деле о закупках Rigas satiksme, а в его рабочем кабинете в Рижской думе еще в январе был изъят предмет, который признан компетентными органами устройством стратегического назначения. Сам же Ушаков сообщил, что во время обыска в его кабинете было обнаружено "самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков". При этом политик отметил, что обнаружение этого предмета вызвало у него удивление.

Ушаков стал депутатом ЕП по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая, и официально подал в отставку с должности градоначальника Риги, которую занимал почти 10 лет. Статус европарламентария гарантирует политикам депутатскую неприкосновенность, на снятие которой может потребоваться от нескольких месяцев до полутора лет.