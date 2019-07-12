Опрос: Бойко остается лидером рейтинга потенциальных кандидатов на пост премьера Украины

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко остается лидером рейтинга политиков, которые, по мнению избирателей, могли бы занять пост премьер-министра Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты совместного опроса информационного агентства "Украинские новости" и Центра "Социс".

Согласно данным социологического исследования, "14,9% украинцев ответили, что проголосовали бы за кандидатуру Бойко на пост премьера, если бы могли принимать такое решение". Вторую позицию в рейтинге занимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 13,3%, третью - действующий премьер-министр Владимир Гройсман, которому отдают предпочтение 9,5% участвовавших в опросе.

Еще 7,5% опрошенных хотят видеть в кресле премьера главу президентской партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, 7,2% - лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко.

Шестую позицию в рейтинге занимает украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, за которого выступили 4,9% опрошенных.

Вместе с тем 7,4% опрошенных не рассматривают ни одного из этих кандидатов, а 20,2% ответили, что не определились с выбором.

Опрос был проведен с 5 по 9 июля методом личного интервью были опрошены 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,9%.