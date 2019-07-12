Россия и еще 36 стран высказались в ООН против попыток Запада очернить Китай

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Всего 37 стран, включая Россию, высказались против попыток западных стран очернить политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В письме, представленном в пятницу на 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и переданном в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), они отметили открытость действий КНР, пригласившей дипломатов, журналистов и представителей международных организаций посетить Синьцзян, и призвали структуры ООН, включая СПЧ, "вести свою работу объективно и беспристрастно".

Поводом для демарша 37 стран послужило направленное в среду в ООН письмо, подписанное послами 22 западных государств. В нем говорилось об обеспокоенности по поводу соблюдения прав уйгуров и других меньшинств Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ответное письмо представил в пятницу на сессии СПЧ китайский посол. В послании говорится, что работа Совета "должна вестись в объективной, транспарентной, неселективной, конструктивной, неконфронтационной и неполитизированной манере". Подчеркнута неприемлемость "политизации вопросов прав человека" и "публичного давления" на страны. Авторы письма напоминают, что "терроризм, сепаратизм и религиозный экстремизм нанес огромный ущерб народу и всем этническим группам в Синьцзяне". Китай предпринял шаги по борьбе с терроризмом и радикализмом, включая создание центров образования и профессиональной подготовки, и сейчас "безопасность вернулась в Синьцзян", и там защищены права всех этнических групп.

"Мы приветствуем приверженность Китая открытости и транспарентности", - отмечается в письме. Свидетельством является приглашение дипломатов, журналистов и представителей международных организаций в Синьцзян. "Увиденное и услышанное ими в Синьцзяне полностью противоречит тому, что сообщала [западная] пресса, - говорится в послании. - Мы призываем соответствующие страны воздержаться от выдвижения необоснованных обвинений против Китая, базирующихся на неподтвержденной информации".

Это письмо подписавшие его страны попросили зарегистрировать в качестве официального документа сессии СПЧ. Среди них - Россия, Белоруссия, Куба, Сирия, Венесуэла, КНДР, Алжир, Нигерия, Катар, Оман и Саудовская Аравия.

Совет ООН по правам человека рассмотрел на 41-й сессии (24 июня - 12 июля) ситуацию почти в 30 странах, в том числе на Украине, в Венесуэле, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго и Бурунди. СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году. В его составе 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в этом году не входит в СПЧ, но активно участвует в его работе.

Ситуация в Синьцзяне

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По данным властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители УВКПЧ заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях Синьцзян-Уйгурского автономного района якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, высказав обеспокоенность по поводу ситуации.

Власти Китая многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. В конце 2018 года они впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.