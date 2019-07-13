Борис Джонсон поддержал свободу СМИ в отношении публикации служебной переписки чиновников

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон считает, что СМИ не должны испытывать давления при публикации дипломатических телеграмм и конфиденциальных правительственных материалов. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала Sky News, прокомментировав решение Скотленд-Ярда начать уголовное расследование в связи с утечкой в прессу служебной переписки, в которой британский посол в США Ким Дэррок критиковал главу Белого дома Дональда Трампа.

При этом, по словам Джонсона, виновные в утечке в прессу подобной информации "должны быть привлечены к ответственности, поскольку они явно нарушают условия их найма". "СМИ должны чувствовать себя свободно, чтобы довести до сведения общественности важные факты", - сказал Джонсон, повторив тезис главы британского МИД Джереми Ханта, который является его оппонентом в лидерской гонке тори.

"На мой взгляд, немыслимо судебное преследование газет или любых других СМИ за публикацию подобных материалов, когда явно нет никакого риска для национальной безопасности", - добавил Джонсон.

Заместитель главы лондонской полиции Нил Басу ранее заявил, что публикация документов, способных нанести ущерб стране, уголовно наказуема. Он настоятельно рекомендовал британским изданиям воздержаться от обнародования закрытых правительственных документов в будущем, если таковые окажутся в распоряжении СМИ.

Рекомендация Басу вызвала резкую критику со стороны британского сообщества журналистов. Так, бывший министр финансов Джордж Осборн (2010-2016 годы), который ныне является редактором газеты Evening Standard, посоветовал шефу полиции Лондона Крессиде Дик "побыстрее дистанцироваться от этого очень глупого и опрометчивого заявления младшего офицера, который, похоже, мало что понимает в свободе прессы".

Дипломатический скандал

Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал деятельность посла Великобритании в США Кима Дэррока, назвав дипломата на своей странице в Twitter "чванливым глупцом" и заявив, что американская администрация больше не будет иметь с ним дела. Причиной резких выпадов американского президента в адрес британского посла стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему руководству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды: администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также утверждал, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В среду на фоне разразившегося скандала Дэррок подал в отставку, несмотря на то что британский МИД, кабинет министров и глава правительства Тереза Мэй заявляли о том, что сохраняют доверие к послу, у которого должно быть право откровенно выражать свое мнение в документах, не предназначенных для широкой публики.