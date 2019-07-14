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На севере Афганистана произошел взрыв

При взрыве погибли пять полицейских

ТАСС, 14 июля. По меньшей мере пять полицейских погибли, двое получили ранения в результате взрыва бомбы, заложенной у дороги в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом, как сообщил телеканал TOLO news, заявили в воскресенье представители провинциальной полиции.

Согласно данным телеканала, инцидент произошел в субботу, 13 июля. Взрывное устройство сработало в районе Гозаргах-э-Нур, когда по дороге проезжал полицейский внедорожник Humvee.

Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

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