В ДНР сообщили, что после обстрела ВСУ обесточены девять электроподстанций Горловки

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Линия электропередачи (ЛЭП) повреждена огнем подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате обесточены девять трансформаторных подстанций на севере Горловки. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня с 11:30 утра ВСУ ведут минометный обстрел населенных пунктов на севере Горловки. В результате обстрела зафиксировано повреждение ЛЭП, ведущей к девяти трансформаторным подстанциям в населенном пункте Гольмовский", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

В СЦКК сообщили, что часть населенных пунктов Доломитное и Гольмовский осталась без энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), но его в ту же ночь нарушили украинские силовики. На заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 19 июня в Минске ключевым пунктом повестки был вопрос о новом - "хлебном" - перемирии, однако сторонам не удалось прийти к согласию. На встрече Контактной группы 2 июля представители Киева и республик Донбасса также не смогли договориться о новом перемирии.