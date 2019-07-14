Германия, Франция и Британия призвали содействовать деэскалации ситуации вокруг Ирана

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Германия, Франция и Соединенное Королевство обеспокоены судьбой соглашения по иранскому атому, призывают содействовать деэскалации ситуации в регионе. Об этом говорится в совместном заявлении Берлина, Парижа и Лондона, которое опубликовал в воскресенье кабмин Германии.

"Сегодня мы обеспокоены рисками, что Совместный всеобъемлющий план действий, оказавшись под давлением из-за санкций США, а также из-за решения Ирана не выполнять несколько центральных пунктов соглашения, продолжит разрушаться", - говорится в заявлении.

"Мы убеждены, что сейчас самое время для ответственных действий и поиска пути к окончанию эскалации и началу диалога", - отмечается в сообщении. ФРГ, Франция и Соединенное Королевство убеждены, что все стороны должны "понимать возможные последствия своих действий".

Берлин, Париж и Лондон призвали Тегеран в полном объеме выполнять СВПД. "Мы продолжим искать пути для диалога, которые предусматриваются соглашением", - говорится в совместном заявлении.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии страны Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.

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