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Премьер Италии не видит угроз кабинету из-за дела о возможном финансировании РФ партии

Джузеппе Конте повторил, что полностью доверяет вице-премьеру и главе МВД Италии, а также лидеру "Лиги" Маттео Сальвини

ТАСС, 15 июля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность в том, что дело о предполагаемом финансировании из РФ правящей партии "Лига" не представляет угрозы для кабинета министров. Об этом глава правительства заявил в воскресенье, передает агентство ANSA.

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Конте на вопрос журналистов, считает ли он, что правительству может угрожать кризис, ответил: "Я бы так не сказал, потому что [президент ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлука] Савоини (главный подозреваемый по делу, квалифицированному как международная коррупция, в связи с предполагаемым финансированием из РФ одной из двух правящих партий "Лига" - прим. ТАСС) никогда не занимал никаких постов в правительстве, поэтому предположение, что расследование, которое пока касается только его, может отразиться на кабинете [министров], мне кажется неуместным".

Итальянский премьер повторил, что полностью доверяет вице-премьеру и главе МВД Италии, а также лидеру "Лиги" Маттео Сальвини. В свою очередь, вице-премьер, лидер второй правящей партии "Движение "5 звезд", министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо призвал учредить комиссию по выяснению источников финансирования всех партий, функционирующих в стране.

И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Предположения о якобы имевших место переговорах представителей России с членами итальянской партии "Лига" о финансировании этой политической силы категорически отверг и Кремль.

"Лига", у которой заключен меморандум о межпартийном сотрудничестве с "Единой Россией", никогда не скрывала своих позиций в отношении России и всегда последовательно выступала за укрепление связей с РФ и отмену антироссийских санкций. Представители "Лиги" из региональных органов власти, например областного совета Венето, неоднократно бывали в Крыму, организовывая поездки на полуостров итальянских предпринимателей.

Теги
ИталияРоссияКонте, Джузеппе
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