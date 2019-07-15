{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы в воинской части в Казахстане

Президент Казахстана объявил выговор главе Минобороны из-за взрыва боеприпасов в Арыси

На расширенном заседании правительства Казахстана Токаев заявил, что все виновные в произошедшем должны быть наказаны

НУР-СУЛТАН, 15 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор главе Минобороны республики Нурлану Ермекбаеву в связи со взрывом на складе боеприпасов в Арыси. Об этом в понедельник сообщает агентство Казинформ.

На эту тему
ЧП на военном складе в Казахстане. Главное

"Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны в связи с ЧП в Арыси", - говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, на проходящем в понедельник расширенном заседании правительства Казахстана Токаев заявил, что все виновные в произошедшем должны быть наказаны.

ЧП на одном из складов Вооруженных сил республики, расположенном рядом с городом Арысь, произошло 24 июня. В результате возгорания взорвалась часть боеприпасов. Погибли три человека. Жители города были эвакуированы в близлежащие населенные пункты, 28 июня им разрешили вернуться в свои дома. Многие здания в Арыси серьезно пострадали. Население города составляет около 45 тыс. человек.

Теги
КазахстанВзрывы в воинской части в Казахстане
Парламентские выборы на Украине - 2019
Кампания по инерции. Как проходит подготовка к досрочным выборам в Верховную раду
За голоса избирателей борются две группы кандидатов - одни в составе партийных списков, другие как кандидаты-одномандатники
Читать полностью