Президент Казахстана объявил выговор главе Минобороны из-за взрыва боеприпасов в Арыси

НУР-СУЛТАН, 15 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор главе Минобороны республики Нурлану Ермекбаеву в связи со взрывом на складе боеприпасов в Арыси. Об этом в понедельник сообщает агентство Казинформ .

"Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны в связи с ЧП в Арыси", - говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, на проходящем в понедельник расширенном заседании правительства Казахстана Токаев заявил, что все виновные в произошедшем должны быть наказаны.

ЧП на одном из складов Вооруженных сил республики, расположенном рядом с городом Арысь, произошло 24 июня. В результате возгорания взорвалась часть боеприпасов. Погибли три человека. Жители города были эвакуированы в близлежащие населенные пункты, 28 июня им разрешили вернуться в свои дома. Многие здания в Арыси серьезно пострадали. Население города составляет около 45 тыс. человек.