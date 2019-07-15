Китай прекратит сотрудничество с поставляющими оружие Тайваню компаниями США

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Китайские копании прекратят любые контакты с американскими корпорациями, причастными к поставкам оружия на Тайвань. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Правительство КНР и бизнес-круги не будут взаимодействовать с американскими компаниями, участвующими в поставках оружия на Тайвань", - заявил он, отвечая на вопрос о конкретных шагах китайских властей в ответ на решение Соединенных Штатов о поставках вооружений острову.

Ранее внешнеполитическое ведомство КНР объявило о намерениях Пекина для обеспечения национальных интересов и национальной безопасности ввести санкции против американских компаний, которые причастны к поставкам вооружений Тайваню.

США приняли решение продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, а также сопутствующее оборудование на $2,2 млрд. Стоимость приобретения танков составила $2 млрд, ПЗРК - $223,5 млн.

По данным газеты South China Morning Post, соответствующую заявку на приобретение новой партии вооружений власти Тайваня направили в США в июне. Они также просили 1240 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) BGM-71 TOW и 409 ПТРК FGM-148 Javelin. Ранее Тайбэй также направлял заявку Пентагону на приобретение партии из не более чем 66 истребителей F-16 в новой современной версии V в связи с необходимостью модернизации устаревающего авиапарка ВВС. Тайваньские власти ожидают ответа США на данные запросы.