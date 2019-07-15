Мэй считает неприемлемыми слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемым содержание твита президента США Дональда Трампа, в котором тот подверг критике "прогрессивных" женщин-демократов из американского Конгресса. Об этом заявил в понедельник представитель главы британского правительства.

"Премьер-министр считает, что выражения, использованные по отношению к этим женщинам, были совершенно неприемлемыми", - цитирует сотрудника премьерской канцелярии агентство Reuters.

В воскресенье в Twitter Трамп обрушился с критикой на "прогрессивных" женщин-демократов из Конгресса США. Глава Белого дома предложил последним вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не стал уточнять, о ком именно говорил, однако, как передает телекомпания NBC, его сообщения появились на фоне напряженности в отношениях между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и группой демократов из нижней палаты американского законодательного органа, степень влияния которых та ранее поставила под сомнение. В эту группу входят переехавшая в США из Сомали в возрасте 12 лет Ильхан Омар, а также Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли - афроамериканка.

На минувшей неделе Трамп раскритиковал и саму Терезу Мэй, заявив, что в вопросе о Brexit британский премьер и ее представители навели "беспорядок". Глава американской администрации назвал "хорошими новостями" для Великобритании то обстоятельство, что у Соединенного Королевства "скоро будет новый премьер-министр". Этот твит Трампа появился после того, как президент заявил, что больше не будет иметь дел с британским послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком после утечки в прессу докладных записок последнего с критикой нынешнего президента США и его администрации. Вскоре после появления этого заявления Трампа Дэррок подал в отставку.