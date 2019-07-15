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И.о. главы МИД Испании рассказал о шутке Лаврова после его слов о России

Ранее Жозеп Боррель назвал Россию "старым врагом", представляющим угрозу для Европы

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку спросил у исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля, считает ли он его своим врагом. Об этом рассказал в понедельник и.о. министра королевства.

В опубликованном в мае интервью газете El Periodico Боррель назвал Россию "старым врагом", который представляет угрозу для Европы. После этого в МИД РФ был вызван посол Испании в Москве. Испанскому дипломату было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями Борреля. "На днях министр Лавров в шутку спросил меня, считаю ли я все еще его своим врагом", - отметил и.о. главы МИД.

"Мы оба пошутили о более или менее скандальном использовании того, что, с другой стороны, совершенно логично,… что в свое время нечто, называемое Советским Союзом, безусловно, представляло угрозу для Западной Европы", - заверил Боррель.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИспанияРоссияБоррель, Жозеп
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