Военнослужащий ДНР убит при обстреле с украинской стороны

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащий Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

"Однако не удалось избежать жертв среди военнослужащих управления Народной милиции ДНР, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погиб один наш защитник. Выражаем искренние соболезнования", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Ранее в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщили, что украинская армия за минувшие сутки 16 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 300 боеприпасов.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), но его в ту же ночь нарушили украинские силовики. На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 19 июня в Минске ключевым пунктом повестки был вопрос о новом - "хлебном" - перемирии, однако сторонам не удалось прийти к согласию. На встрече контактной группы 2 июля представители Киева и республик Донбасса также не смогли договориться о новом перемирии.