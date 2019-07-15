В ОБСЕ надеются на освобождение Вышинского после заседания 19 июля

ТАСС, 15 июля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил надежду на освобождение главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского по результатам судебного заседания, назначенного в Киеве на пятницу, 19 июля.

"Надеюсь, предстоящее судебное слушание в Киеве 19 июля приведет к освобождению журналиста Кирилла Вышинского на Украине. Его досудебное содержание под стражей вызывает серьезные опасения. В этот решающий момент я вновь призываю его освободить", - написал Дезир в понедельник в Twitter.

Ранее к снятию обвинений с Вышинского призвал Союз журналистов России. Там подчеркнули, что считают журналиста узником совести.

В понедельник Подольский районный суд Киева на очередном заседании не стал рассматривать дело Вышинского и перенес слушания на 19 июля. Такое решение было принято "в связи с нахождением судей в совещательной комнате по другому делу". Его срок ареста истекает 22 июля, до этого времени судьи должны принять новое решение о мере пресечения журналисту, иначе он будет освобожден.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, позже журналист был арестован Херсонским городским судом. Обвинительный акт зачитан Вышинскому на заседании Подольского районного суда Киева 10 июня, обвиняемый не признал вину ни по одному из пунктов. Конституционный суд Украины 25 июня отменил положение Уголовного кодекса, по которому к лицу, подозреваемому в терроризме или государственной измене, в качестве меры пресечения может быть применен только арест.