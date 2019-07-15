СМИ: фигурант дела о возможном финансировании из РФ итальянской партии хранит молчание

РИМ, 15 июля. /ТАСС/. Президент ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлука Савоини, подозреваемый в коррупции по делу о предполагаемом финансировании Россией итальянской партии "Лига", отказался отвечать на вопросы следствия, сообщило в понедельник агентство ANSA со ссылкой на источники в прокуратуре Милана.

Туда Савоини был вызван для дачи показаний. Он пришел в прокуратуру, но воспользовался правом не отвечать на вопросы.

Поводом для расследования послужила публикация на сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы Савоини - одного из соратников вице-премьера и главы МВД Италии, лидера "Лиги" Маттео Сальвини. Глава российско-итальянской ассоциации беседовал с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере 65 млн долларов могла получить партия. Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась.

И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Итальянская оппозиция требует от вице-премьера прояснить вопрос, выступив в парламенте. Коалиционная правящая партия "Движение "5 звезд" также рекомендовала Сальвини объясниться официально.