Президенты Сербии и Франции обсудили вопрос Косова

БЕЛГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Президенты Сербии и Франции Александар Вучич и Эмманюэль Макрон обсудили вопрос непризнанного Косова. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции Александар Вучич.

"Это был один из самых долгих разговоров тет-а-тет, думаю, что почти ни с кем у меня не было такого долгого разговора. И, возможно, ни с кем у меня не было такого искреннего разговора. Я выслушал президента Макрона по всем важным региональным и европейским вопросам, многому научился у него, высказал все наши проблемы. Мы обсудили двусторонние отношения и косовский узел", - заявил Вучич.

"Мы разговаривали так долго, что тяжело вспомнить тему, которой бы мы не коснулись. Я говорил истину и боролся за то, чтобы Франция нам помогла как на европейском пути, так и в решении кризиса в Косове и Метохии", - сказал сербский лидер.

Как ранее сообщалось, в ходе визита запланировано подписание 25 соглашений. По словам Вучича, достигнутые соглашения "стратегически меняют отношения двух стран".

Перед началом конференции члены сербской и французской делегации обменялись соглашениями о статусе французской школы в Белграде, об обмене кинематографической продукцией, меморандумом о намерении реализации проекта Белградского метро, поставках ракет "Мистраль" и др.