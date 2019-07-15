В Нью-Йорке прокуратура попросила суд не освобождать финансиста Эпштейна под залог

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Представители прокуратуры попросили суд в Нью-Йорке не освобождать под залог американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого на прошлой неделе обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил американский телеканал CNBC .

Сотрудники прокуратуры на состоявшихся в понедельник слушаниях уведомили суд о том, что в особняке Эпштейна следователи обнаружили крупную сумму наличными, десятки бриллиантов, а также недействительный паспорт с фотографией финансиста и чужим именем. В документе в качестве места жительства владельца была указана Саудовская Аравия. По словам представителей стороны обвинения, это говорит в пользу того, что Эпштейна не следует освобождать до суда.

Адвокат финансиста в свою очередь заявил, что его клиент готов выплатить залог в размере $100 млн и согласен оставаться под домашним арестом в своем доме в Нью-Йорке. Кроме того, защитник отметил, что Эпштейн не является миллиардером. Ранее его называли обладателем миллиардного состояния многие ведущие американские СМИ, в том числе газета The New York Times. Суд, как ожидается, примет решение о том, можно ли освободить Эпштейна под залог, в четверг.

В свете ареста Эпштейна объявил об уходе в отставку министр труда США Александр Акоста. Его обвиняли в том, что он в 2008 году позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних.