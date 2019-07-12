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CNN: министр труда США уходит в отставку на фоне скандала

По данным телеканала, официальное заявление по этому поводу последует в ближайшее время

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Министр труда США Александр Акоста уходит в отставку на фоне скандала, касающегося миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Как он отмечает, официальное заявление последует в ближайшее время.

Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля, ему были предъявлены обвинения по двум статьям: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и заговор с целью сексуальной эксплуатации. По данным прокуратуры, в начале 2000-х миллиардер домогался нескольких десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. Свою вину финансист не признает.

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