Трюдо осудил слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США

ОТТАВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа, которые он сделал в Twitter по поводу "прогрессивных" женщин-демократов из американского Конгресса. Об этом он заявил в понедельник журналистам после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на канадской военной базе в Петававе (провинция Онтарио).

"Я думаю, что канадцы и люди во всем мире точно знают, что я думаю об этих конкретных комментариях. Мы так не поступаем в Канаде", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать данный твит Трампа. По словам премьера, в Канаде "любой канадец - это канадец".

В воскресенье в Twitter Трамп обрушился с критикой на "прогрессивных" женщин-демократов из Конгресса США. Президент предложил последним вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не стал уточнять, о ком именно говорил, однако, как передает телекомпания NBC, его сообщения появились на фоне напряженности в отношениях между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и группой демократов из нижней палаты американского законодательного органа, степень влияния которых та ранее поставила под сомнение. В эту группу входят переехавшая в США из Сомали в возрасте 12 лет Ильхан Омар, а также Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли - афроамериканка.