СМИ: в ЕС не знают о приглашении Порошенко на выборы председателя Еврокомиссии

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Представитель Европарламента не смог найти имя бывшего президента Украины Петра Порошенко в списках гостей на выборы председателя Европейской комиссии, которые состоятся 17 июля. Вместе с тем, как сообщали ранее в его партии "Европейская солидарность", экс-глава государства намерен проигнорировать информацию о вызове на допрос в Киеве и в этот день будет находиться в Страсбурге.

"Его встреч нет в официальном графике, хотя у него будут все возможности встретиться с политическими группами. Что точно можем сказать, он не в списке, - сообщили украинскому изданию "Вести" в офисе главы начальника отдела пресс-службы Европарламента. - Обычно гостей приглашает глава Европарламента, также они могут быть приглашены политическими группами. В данном случае, это могла бы быть группа членов Европарламента по связям с Украиной, но она пока не создана".

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщал, что на 17 июля в Государственном бюро расследований Украины назначен допрос Порошенко по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском". В пресс-службе партии бывшего президента на это ответили, что Порошенко не получал повесток от следственных органов, а в этот день будет на мероприятиях в Европе.

Расположенный в Киеве завод "Кузница на Рыбальском" являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Следователи ГБР ведут восемь уголовных дел против Порошенко. Его обвиняют, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".