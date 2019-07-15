Помпео считает, что взаимодействие России и Ирана усугубило проблему беженцев в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Россия и Иран тесно взаимодействуют друг с другом в Сирии, что повлекло за собой усугубление проблемы сирийских беженцев. С таким утверждением выступил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео. Текст интервью распространил в понедельник Госдепартамент.

Помпео был задан вопрос, усматривает ли он отчасти вину России в поддержке ядерных амбиций Ирана. "Россияне и иранцы тесно взаимодействуют друг с другом в Сирии. Они вызывают одно из крупнейших перемещений людей. Почти 6 млн человек из Сирии вынуждены покинуть свои дома", - ответил госсекретарь США.

Он назвал это следствием отказа России вслед за США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Россия, которая являлась одним из участников СВПД, решила остаться в этом соглашении, что, как мы убеждены, является для всего мира фундаментально неверным направлением в попытках сдерживания Ирана", - утверждал Помпео.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ровно через год - 8 мая 2019 года - Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.