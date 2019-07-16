CNN: Twitter не нашел нарушений правил соцсети в заявлениях Трампа о женщинах из Конгресса

ТАСС, 16 июля. Компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, не считает, что заявления главы Белого дома Дональда Трампа в адрес ряда женщин-демократов из Конгресса США нарушают правила социальной сети. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя компании.

По его данным, Twitter "не станет сопровождать заявления Трампа специальной пометкой", предупреждающей остальных пользователей о том, что допущенные им высказывания не отвечают стандартам соцсети. Сервис начал использовать эту функцию в июне, она позволяет помечать общественно важные сообщения политиков, противоречащие правилам социальной сети, при этом не удаляя их.

В воскресенье Трамп допустил в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии высказывания, которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. Глава Белого дома предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".