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Белый дом ознакомится с заявлениями о сотрудничестве Google с властями Китая

По данным новостного портала Axios, сооснователь платежной системы PayPal Питер Тиль ранее заявил, что федеральные власти должны расследовать связи Google с китайскими военными

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Администрация США ознакомится с заявлениями американского предпринимателя, сооснователя платежной системы PayPal Питера Тиля о сотрудничестве компании Google с правительством Китая. Об этом президент США Дональд Трамп написал во вторник на своей странице в Twitter.

По данным новостного портала Axios, Тиль ранее заявил, что федеральные власти должны расследовать связи Google с китайскими военными.

"Замечательный и выдающийся парень, который разбирается в этом вопросе лучше, чем кто-либо! Администрация Трампа ознакомится!" - говорится в сообщении главы Белого дома.

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