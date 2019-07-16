Белый дом ознакомится с заявлениями о сотрудничестве Google с властями Китая

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Администрация США ознакомится с заявлениями американского предпринимателя, сооснователя платежной системы PayPal Питера Тиля о сотрудничестве компании Google с правительством Китая. Об этом президент США Дональд Трамп написал во вторник на своей странице в Twitter.

По данным новостного портала Axios, Тиль ранее заявил, что федеральные власти должны расследовать связи Google с китайскими военными.

"Замечательный и выдающийся парень, который разбирается в этом вопросе лучше, чем кто-либо! Администрация Трампа ознакомится!" - говорится в сообщении главы Белого дома.