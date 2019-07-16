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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Германия предложила ООН создать комиссию по установлению истины о причинах крушения MH17

Германский постпред Кристоф Хойсген также обратился к России с вопросом "что вы делаете для компенсации семьям 208 жертв, детей, женщин и мужчин, погибших в катастрофе?"

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Германия предлагает СБ ООН создать комиссию по установлению истины для расследования катастрофы малайзийского Boeing. Об этом заявил во вторник постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, выступая на заседании Совета Безопасности по принятию на Украине закона о государственном языке.

"Что вы делаете для компенсации семьям 208 жертв, детей, женщин и мужчин, погибших в катастрофе рейса MH-17, который был сбит из российского оружия, - сказал он. - Почему бы не создать комиссию по установлению истины, чтобы расследовать, что там произошло и чтобы жертвы этой трагедии узнали истину?".

Зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен также в ходе заседания обратился к теме малайзийского Boeing, возложив ответственность за произошедшее на Россию. "Завтра мы отмечаем пятую годовщину гибели малайзийского рейса, семьи тех, кто погиб, требуют правосудия, мы требуем привлечения к ответственности четырех лиц, связанных с гибелью рейса", - сказал он.

В то же время Аллен призвал власти Украины выполнять свои обязательства по защите национальных меньшинств при проведении языковой политики.

"Решения украинского парламента в отношении украинского языка подразумевают принятие дальнейших нормативных актов в отношении национальных меньшинств, - указал он. - Мы рассчитываем, что Киев будет выполнять свои международные обязательства, включая конвенцию Евросоюза по защите национальных меньшинств и их языков".

Теги
ГерманияРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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