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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

США и союзники призвали к прекращению боевых действий в Ливии

В совместном заявлении стороны подчеркнули, что кризис в Ливии не может быть решен военным путем

ТАСС, 16 июля. США, Египет, Франция, Великобритания, Италия и ОАЭ призвали к немедленному прекращению боевых действий в столице Ливии. Совместное заявление было опубликовано во вторник на сайте Госдепартамента.

"Правительства Египта, Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США вновь заявляют о своей глубокой обеспокоенности в связи с продолжающимися военными действиями в Триполи, призывают к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий", - говорится в заявлении.

Стороны также призвали к скорейшему возвращению к политическому урегулированию под эгидой ООН и подчеркнули, что кризис в Ливии не может быть решен военным путем.

В данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля ее командующий Хафтар объявил о начале наступления на столицу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более тысячи человек, свыше 5,5 тыс. получили ранения.

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СШАЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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