Омбудсмен Украины сообщила, что получила от Москальковой список из 35 человек

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на встрече с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой получила от нее список из 35 граждан России, которые удерживаются на территории Украины.

"Мы договорились определенным образом, что, обменявшись списками, мы берем под контроль именно кейсы тех граждан, которые в списках есть - у меня 150 (граждан Украины - прим. ТАСС), 35 - у Татьяны Николаевны. Мы будем сопровождать: я со своими представителями, которые есть в каждой области, где находятся эти исправительные учреждения или следственные изоляторы. Мы будем сопровождать, если нужна медицинская помощь или какие-то поддерживающие процедуры", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

В свою очередь Москалькова отметила, что обмен списками способствует укреплению гуманитарного сотрудничества между двумя странами, где "имеется дефицит доверия и политическая напряженность".

"Граждане России, попавшие в трудную жизненную ситуацию на территории Украины и, наоборот, украинские граждане в России должны рассчитывать на максимальную помощь", - добавила она.

Татьяна Москалькова и Людмила Денисова на встрече в Москве во вторник смогли выйти на обсуждение конкретных механизмов освобождения удерживаемых в двух странах лиц и согласовали дорожную карту взаимодействия по этому вопросу.

Омбудсмены договорились обратиться к президентам России и Украины с просьбой помиловать ряд лиц. Москалькова не стала называть их фамилии, чтобы "не зародить надежды раньше времени", но пообещала начать серьезную проработку вопроса, поскольку "мандаты двух стран не совпадают в вопросе оказания помощи гражданам через институт помилования". Вместе с тем, по словам российского омбудсмена, стороны ищут и "находят совместные инструменты для более эффективного сотрудничества".

За последние два дня это была уже вторая встреча обмудсменов России и Украины. Первая прошла в понедельник в Киеве, куда Москалькова приехала, чтобы присутствовать на очередном заседании по делу главного редактора агентства "РИА Новости Украины" Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в государственной измене.