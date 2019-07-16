В США по запросу об экстрадиции арестовали экс-президента Перу Алехандро Толедо

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июля. /ТАСС/. Экс-президент Перу Алехандро Толедо, объявленный в розыск в своей стране по обвинению в коррупции, был арестован в США. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура южноамериканской республики в Twitter.

"Генеральная прокуратура сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по запросу об экстрадиции", - говорится в сообщении.

В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Толедо, занимавшего пост президента страны с 2001 по 2006 год, по делу о коррупции и незаконных договоренностях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht. По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $20 млн. Взамен Odebrecht якобы заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали. Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту уже покинул Перу.

По данным газеты El Comercio, еще в 2013 году политик получил гражданство США.