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Зеленский за день уволил более 20 глав районных администраций

Причиной увольнения является окончание срока полномочий бывшего президента Украины Петра Порошенко

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал распоряжения об увольнении 22 глав районных государственных администраций. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

Зеленский уволил председателей администраций в Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях, а также глав Оболонской и Печерской администраций Киева.

Согласно распоряжениям, причиной увольнения является окончание срока полномочий бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что 10 июля Зеленский уволил 71 главу районных государственных администраций в Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской и Львовской областях.

В команде президента заявляли, что избрание глав администраций будет проходить на прозрачной конкурсной основе, однако ввиду нехватки времени от этой идеи отказались.

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