Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник приняла резолюцию, осуждающую оскорбительные высказывания президента Дональда Трампа в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

В ее поддержку высказались 240 конгрессменов, 187 проголосовали против. Позиции законодателей в целом разошлись в зависимости от принадлежности к Демократической или Республиканской партиям. Так, все голоса против резолюции были отданы исключительно республиканцами, только четверо из них поддержали ее.

Резолюция, которая не будет иметь для главы американской администрации юридических последствий, подготовлена конгрессменом-демократом Томом Малиновски (от штата Нью-Джерси), родившимся в Польше. В ее тексте говорится о том, что Палата представителей "решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа", которые, по мнению законодателей, "узаконили и усилили страх перед новыми американцами и представителями небелого населения, а также ненависть к ним". В резолюции подчеркивается, что "те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи жили в США на протяжении многих поколений".

Ранее демократка Ильхам Омар от штата Миннесота, в адрес которой были направлены слова Трампа, призвала объявить президенту импичмент, обвинив его в нарушении прав человека. Позднее конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас заявил, что намерен инициировать во вторник в Палате представителей эту процедуру и уже уведомил руководство демократов в Конгрессе.

В воскресенье Трамп допустил в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии высказывания в Twitter, которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. Глава Белого дома предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не уточнил, кого он имел в виду, однако, как отметила телекомпания NBC, речь явно шла о нескольких женщинах из Палаты представителей, которых относят к прогрессивному крылу Демократической партии. Помимо Ильхан Омар, переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет, в их число входят Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли - афроамериканка.