США не пригласили РФ на брифинг по безопасности судоходства в зоне Персидского залива

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американская администрация не направляла аккредитованным в Вашингтоне российским дипломатам приглашение на брифинг по вопросам безопасности судоходства в зоне Персидского залива, который власти США планируют провести в конце текущей недели. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник источники в Вашингтоне.

"Российских дипломатов не приглашали", - сказал один из этих источников.

О планах организации брифинга для работающих в Вашингтоне иностранных дипломатов объявил ранее в тот же день на публичном мероприятии спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. В Госдепартаменте корреспонденту ТАСС подтвердили, что брифинг будет посвящен американским инициативам, выработанным в свете резкого обострения напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана. Эти предложения направлены якобы на укрепление безопасности судоходства в зоне Персидского залива в свете недавних нападений на танкеры в данном регионе.

"Американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук в пятницу на совместном с Министерством обороны США брифинге изложит инициативу, касающуюся обеспечения безопасности на море применительно к Персидскому заливу, Ормузскому проливу и Оманскому заливу", - заявила представитель внешнеполитического ведомства. По ее словам, никаких других дополнительных подробностей на этот счет Госдепартамент США пока не распространяет. Вместе с тем другой официальный представитель США заверил корреспондента ТАСС, что дополнительные сведения намечается предоставить позднее.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус на состоявшемся во вторник регулярном брифинге для журналистов пообещала обнародовать список приглашенных на брифинг. Она также пояснила, что речь идет о планах рассказа о деталях той же самой инициативы, о которой американские должностные лица рассуждали в последние несколько недель.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил 10 июля, что Вашингтон изучает возможность формирования международной коалиции, которая занялась бы обеспечением свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Затем аналогичные данные изложил американский генерал Марк Милли, который выдвинут президентом США Дональдом Трампом вместо Данфорда во главе КНШ. Речь идет об американской программе, получившей название Sentinel.