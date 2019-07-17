Трамп похвалил республиканцев за единство при голосовании по резолюции о расизме

"Как замечательно было видеть то, насколько едина была Республиканская партия во время сегодняшнего голосования по поводу заявлений, которые я сделал в отношении четырех конгрессвумен от Демократической партии", - написал Трамп во вторник в Twitter. "187 республиканцев проголосовали против, четверо - за. Ничего себе!" - добавил президент.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа. В ее поддержку высказались 240 конгрессменов, 187 проголосовали против. Позиции законодателей в целом разошлись в зависимости от принадлежности к Демократической или Республиканской партиям. Все голоса против резолюции были отданы исключительно республиканцами, только четверо из них поддержали ее.

Резолюция, которая не будет иметь для главы американской администрации юридических последствий, подготовлена конгрессменом-демократом Томом Малиновски (от штата Нью-Джерси), родившимся в Польше. В ее тексте говорится о том, что Палата представителей "решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа", которые, по мнению законодателей, "узаконили и усилили страх перед новыми американцами и представителями небелого населения, а также ненависть к ним". В резолюции подчеркивается, что "те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи жили в США на протяжении многих поколений".

Ранее демократка Ильхам Омар от штата Миннесота, в адрес которой были направлены слова Трампа, призвала объявить президенту импичмент, обвинив его в нарушении прав человека. Позднее конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас инициировал в Палате представителей эту процедуру, однако начало обсуждения должно сначала одобрить руководство демократов.