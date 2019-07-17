Премьер Грузии поздравил главу Еврокомиссии с избранием на пост

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы Еврокомиссии и выразил надежду на тесное сотрудничество в плане укрепления отношений между республикой и ЕС.

"Я искренне поздравляю фон дер Ляйен с ее избранием первой женщиной-президентом Европейской комиссии! Я с радостью ожидаю тесного сотрудничества с ней для того, чтобы продвинуть и усилить отношения Евросоюза и Грузии. Я желаю ей достижения больших целей в наших отношениях!" - написал Бахтадзе на своей странице в Twitter.

С избранием главой Еврокомиссии фон дер Ляйен во вторник поздравила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в поддержку фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. Согласно опубликованным результатам, за нее проголосовали 383 депутата, против - 327, 22 воздержались. Еще один голос был признан недействительным. Для утверждения ее кандидатуры требовалось абсолютное большинство в 374 голоса.