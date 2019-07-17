Госбюро расследований Украины повторно вызовет на допрос Порошенко после выборов

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызовет экс-президента Петра Порошенко на допрос по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском" после выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля. Об этом сообщил в среду директор ГБР Роман Труба.

"Сегодня для допроса был вызван экс-президент Петр Порошенко как свидетель по уголовному делу по факту совершения сделки и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском". Но он сегодня на допрос не явился", - сказал директор ГБР на брифинге в Киеве.

Бюро, по словам Трубы, ранее получило обращение адвокатов Порошенко о том, что он не явится на допрос, так как принимает участие в предвыборной агитации и просит провести допрос после 21 июля. "Мы пойдем навстречу, его вызовут на следующий допрос после выборов", - сказал он.

Следователи ГБР ведут девять уголовных дел против Порошенко. Его обвиняют в том числе в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается расположенного в Киеве завода "Кузница на Рыбальском", который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.