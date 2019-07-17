Глава правящей партии назвал врагами Грузии тех, кто хочет закрытия российского рынка

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Люди, которые выступают за закрытие российского рынка для грузинских товаров и полное прекращение торговли между странами, являются врагами республики. Об этом в среду заявил основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

"Если вы обратите внимание, на российском рынке стараются обосноваться сами европейцы. Все предельно ясно: замена российского рынка даже для европейцев, а тем более и для нас, не является простым делом по элементарным причинам - ввоз продукции и привлечение внимания потребителей не является легким процессом. Для этого нужны годы. Нашу продукцию уже знают в России и хорошо известно, что у нее есть потребитель. <...> Те, кто желают закрытия российского рынка, являются врагами страны. Врагами страны являются и те, кто говорит, что торговля с Россией вообще должна прекратиться", - сказал Иванишвили.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан из России в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ. За день до вступления временного запрета на полеты, ведущий грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" нецензурно выразился в адрес руководства России.