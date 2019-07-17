Проверяющих Счетной палаты Украины не пустили в "Укртрансгаз"

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Компания "Укртрансгаз", выполняющая функции транзита газа и его хранения в подземных хранилищах страны, не допустила сотрудников Счетной палаты для проверки работы предприятия. Об этом сообщил в среду на заседании правительства Украины глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, это произошло 15 июля и после вмешательства министра внутренних дел Арсена Авакова этот факт был зафиксирован полицией и было открыто дело. Пацкан также сообщил, что на пятницу, 19 июля, запланировано проведение аналогичной проверки компании "Нафтогаз Украины", однако это снова может оказаться под угрозой. В связи с этим он обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману вмешаться, а к главе МВД Арсену Авакову обеспечить проведение такой проверки.

Со своей стороны премьер заявил о том, что такая инспекция должна быть осуществлена однозначно. "Мне интересно проверить закупки, продажу газа компанией "Нафтогаз Украины" и все остальное. По тому, что то, какую они выдают информацию, она, на мой взгляд, является сомнительной во многих случаях, в том числе по тарифам", - сказал Гройсман. Премьер возмутился тем, что ранее "Нафтогаз" повышал тарифы на газ, несмотря на то, что цены на голубое топливо в Европе снижались. Он подчеркнул, что лишь после принятия правительством трех решений удалось изменить эту ситуацию, и "Нафтогаз" начал снижать цены на газ.

Ранее Гройсман неоднократно обвинял "Нафтогаз" в искусственном завышении внутренних цен на природный газ. В июне он сообщал, что в стране будет создана специальная группа из представителей контролирующих органов, чтобы проверить обоснованность этих цен. Премьер отмечал, что "Нафтогаз" обязан будет показать всю документацию, связанную с импортными закупками природного газа и его реализации внутри страны.