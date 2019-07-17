El Mundo: США пригрозили ответными мерами странам, предлагающим ввести "налог на Google"

МАДРИД, 17 июля. /ТАСС/. Власти США предупредили о том, что могут принять меры в отношении стран, которые планируют облагать дополнительным налогообложением крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги. Об этом сообщила в среду газета El Mundo. Речь идет о таких гигантах, как Amazon, Apple, Facebook и Google.

Как передает издание, Госдепартамент США направил в свои посольства тех государств, которые рассматривают возможность введения так называемого налога на Google, в том числе в Испанию, документ, в котором отмечается, что администрация президента Дональда Трампа "не потерпит никакой дискриминации против компаний со штаб-квартирами в США".

В документе посольствам поручено предупредить власти стран о вероятных мерах в случае, если правительства предпримут такие шаги в одностороннем порядке. При этом в послании не уточняется, о каких конкретно мерах может идти речь. "США проанализируют все законные возможности, чтобы ответить любой стране, которая введет налог на цифровые услуги с потенциально дискриминационным воздействием", - говорится в документе. Власти страны считают, что "существуют некоторые правительства, особенно в Европе", которые политизируют данный вопрос.

Ранее стало известно, что администрация США приступила к изучению последствий решения Франции выработать собственное законодательство, регулирующее налогообложение американских цифровых гигантов, а также рассмотрению возможных ответных мер со стороны Вашингтона.

Считается, что в отношении Amazon, Apple, Facebook, Google и других цифровых корпораций налогообложение должно осуществляться исходя из того, в каких странах они получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы. Наиболее активными сторонниками введения подобного цифрового налога выступают Франция и Великобритания, которые уже приступили к проработке собственного законодательства на этот счет.