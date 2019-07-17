Врио мэра Риги назвал возможный вариант коалиции в думе

РИГА, 17 июля. /ТАСС/. Новую правящую коалицию в Рижской думе должны сформировать партия "Честь служить Риге" (ЧСР), представляющая интересы русскоязычных жителей страны, социал-демократическая партия "Согласие" и Фракция независимых депутатов, состоящая из бывших членов "Согласия". Такое мнение в среду высказал временно исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров.

"На данный момент, если считать математически, единственно, как можно создать коалицию, - это [сформировать] коалицию ЧСР с "Согласием" с привлечением еще нескольких депутатов. Я считаю, что нужно привлечь этих четырех депутатов (из Фракции независимых депутатов - прим. ТАСС). Нравится это или не нравится - это уже совсем другое дело, но за блок ЧСР и "Согласия" проголосовали в 2013 и в 2017 году, и у нас один электорат. Что произошло в "Согласии" месяц назад, когда эти четыре депутата ушли, это внутреннее дело партии, и я неоднократно им всем говорил, что нужно успокоиться и убрать свои амбиции", - сказал он в эфире Латвийского телевидения.

"Если их амбиции будут превыше всего, то они будут свободны не только на ближайшие два года. Для многих из них, может быть, единственной возможностью станет биржа труда, куда они смогут пойти, чтобы получить пособие по безработице. А если говорить серьезно, то у нас есть возможность показать рижанам и своим избирателям, что мы видим совершенные ошибки и готовы их исправить. Вместе с этим хочу сказать, что лично мне не стыдно за мою работу, которую я выполнил, работая десять лет в этой коалиции", - указал Буров.

По его словам, на 19 августа запланировано проведение внеочередного заседания Рижской думы, на котором пройдет голосование по вопросу избрания нового мэра города. Если депутатам не удастся избрать столичного градоначальника, то после этого Сейм (парламент) будет вправе инициировать роспуск думы, после чего должны будут состояться внеочередные выборы в самоуправление.

Политический кризис

Депутаты Рижской думы 20 июня большинством голосов выразили недоверие мэру столицы Дайнису Турлайсу, представляющему партию ЧСР, который занял эту должность три недели назад. После избрания 30 мая Турлайса на должность мэра Риги во фракции "Согласия" произошел раскол. Из фракции, а после и из партии, за грубые нарушения дисциплины были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов, которые позже создали Фракцию независимых депутатов, таким образом разрушив правящую коалицию, состоящую из "Согласия" и ЧСР. Турлайс сменил на посту лидера "Согласия" Нила Ушакова, который был избран в Европарламент и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника, которую занимал почти десять лет.

Правление ЧСР 27 июня приняло решение выдвинуть на должность мэра Риги своего члена Олега Бурова, который сейчас временно исполняет обязанности столичного градоначальника. Глава фракции "Согласия" в думе Анна Владова со своей стороны заявила, что ее партия поддержит его кандидатуру. О возможной поддержке Бурова также заявила Фракция независимых депутатов, но при условии, что она сохраняет за собой кресло вице-мэра.

В свою очередь, большинство оппозиционных партий в думе отказались от участия в инициированных ЧСР переговорах, предпочтя им проведение досрочных выборов. При этом оппозиционная партия "Для развития Латвии" официально выдвинула на должность мэра Риги главу своей фракции Виестурса Зепса, однако и он пока не заручился поддержкой других политических сил.